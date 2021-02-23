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سليمان وهدان: هناك مليون وحدة إيجار قديم «مغلقة»

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محمود البدوي
03:50 ص | الثلاثاء 23 فبراير 2021
النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب

النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب

تحدث النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ذكر أن الجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء أصدر إحصائية في 2018، بوجود نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة سكنية إيجار قديم، منها مليون وحدة سكنية مغلقة.

وأضاف «وهدان»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «الفضائية المصرية»، أنه كان يجب قبل طرح قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يكون هناك حوار مجتمعي بعد جمع المعلومات الكافية عن الملف، فالمواطن في الأمر مجني عليه وجاني، فصاحب السكن يؤكد أنه صاحب الحق، والمستأجر يشعر أنه وقع عليه ظلم.

وأشار عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن أغلبية أصحاب الإيجار القديم من أصحاب المعاشات، كما حدث توريث من البعض للجيل الثاني من الأبناء والأحفاد، لذلك الدولة يجب أنها تعمل حصر على المستأجرين ممن يحصلون على دخل 2000 جنيه شهريًا، وأعتقد أنهم يسكنون في نحو 500 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي، وهذا دور الدولة توفر له سكن اجتماعي بعد التوسع في الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات، وتقوم الدولة بعمل إسكان جيد لهم، من إجل إنفاذ القانون، ووقتها سيكون القانون هو الحكم.

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