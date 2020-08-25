سليمان وهدان: النواب لديهم حصانة برلمانية حتى يوم 9 يناير 2021

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن النائب البرلماني سيظل يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى يوم 9 يناير 2021، لافتًا إلى أنها تبدأ من يوم حلف اليمين لمدة 5 سنوات.

وقال وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن المجلس قام بدور كبير وفعال في إثراء التشريع في مصر وأن المجلس أصدر قوانين كثيرة تمس المواطن المصري وقام بدور كبير في مساندة الدولة المصرية في كل الاتفاقيات التي قامت بها.

وأوضح وهدان أن المجلس وقف مع الدولة في الشأن الدولي والإقليمي والعالمي والتصويت للجيش المصري بالحفاظ على الامن القومي بالداخل والخارج.

واعتبر وهدان أن أصعب ما واجههم هو قانون الخدمة المدنية منذ 5 سنوات واللغط حول اتفاقية ترسيم الحدود وتشويه الاتفاقية وأيضًا مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي وصفه بانه نقطة بيضاء في تاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي.