«فيسبوك» يرفع الحظر عن أستراليا بعد تعديلها لقانون الدفع مقابل المحتوى

رفع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الحظر المفروض بأستراليا بعد تعديلها لقانون الدفع مقابل المحتوى، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكان خلاف نشب بين أستراليا وموقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون يهدف إلى إرغام شركة«فيسبوك» على دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، فيما عارض موقع التواصل الاجتماعي الأمر، وقام بحظر مضامين إخبارية كثيرة.

وأعلنت السلطات الأسترالية، مساء أمس الاثنين، وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» عبر «فيسبوك»، بعد حجب الموقع مضامين إخبارية احتجاجا على مشروع قانون تدعمه حكومة البلاد.

وقالت وزارة الصحة، إنَّها ستواصل تمويل الحملة الإعلانية ولكن ليس عبر «فيسبوك»، موضحة أنَّه سيتمّ استخدام جميع المخصصات المالية للترويج لحملة التطعيم ضد الفيروس والتي تبلغ 16.5 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الأسترالية، أطلقت أمس الاثنين حملة التلقيح الرسمية ضد كورونا وسط معارضة.

ومن المقرر إعطاء 60 ألف جرعة هذا الأسبوع بدءا بالعاملين في المجال الصحي وعمال الفنادق ورجال الشرطة ونزلاء دور المسنين، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وقررت السلطات الأسترالية، إعطاء اللقاحات مجانا في البلاد، لكنها ليست إلزامية للناس، وتهدف السلطات، إلى تلقيح 4 ملايين شخص بحلول أوائل مارس المقبل، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وعرضت البرامج التلفزيونية الصباحية في البلاد لقطات للجرعات الأولى، التي أعطيت في «ملبورن» و«سيدني». وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تلقى امس الاول الأحد، أول جرعة خلال مناسبة احتفالية بهدف إقناع الأستراليين بأن اللقاح آمن.

ورافقت إطلاق الحملة احتجاجات متفرقة، مناهضة للقاحات في المدن الكبرى، توجت بإعلان جمهور نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رفضه للقاح مساء أمس الاول الأحد.