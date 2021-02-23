اقتصادي عن فوائد تطوير منظومة القطن: تحسن معيشة المزارع وتوفر وظائف

مشروعات قومية عديدة تعمل على تنفذيها الحكومة المصرية في الأعوام الأخيرة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كان آخرها صباح أمس الإثنين، بتطوير منظومة القطن المصري عن طريق زيادة المساحات المخصصة لزراعته، فضلًا عن مواجهة الدولة لأزمة ملف التسويق الذي تسبب في هروب المزارعين من زراعة القطن في الأعوام السابقة، ويأتي ذلك بسبب الجودة والسمعة العالمية التي يحظى بها القطن المصري في الأسواق الدولية.

فوائد اقتصادية عديدة تنعش قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، بعد إعادة إنتاج القطن المصري وتصديره مرة أخرى بكميات كبيرة، يوضحها الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد الزراعي، قائلًا إنَّه في الوقت السابق كان الفلاح يهرب من زراعة القطن، بسبب تجاهل الدولة للكنز التي تملكه، ولكن بعد عودة دعم الدولة للمزارعين، سيجعلها تعود للعصر الذهبي للقطن.

فوائد تطوير منظومة القطن العائدة على المزارع

وأضاف «سالم» لـ«الوطن»، أنَّ تقديم الدولة الدعم للمزارعين، وتطوير السياسة الزراعية، سيعمل على توجيه المزارع نحو زراعة القطن، فضلًا عن تقديمها للأسعار الاسترشادية التي سيحصل عليها الفلاح عند حصد المحصول وبيعه للدولة، مؤكّدًا أنَّ تلك المشروعات ستوفر فرص عمل كبيرة في قطاع الزراعة، لأن زراعة القطن تحتاج إلى جهد كبير والعديد من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أنَّ الدولة ستقدم أسعار مرتفعة للحصول على القطن من المزارعين بعد الحصاد، ما سيجعل المزارع أول المستفيدين في ظل تدهور حال الفلاح، لأنَّه سيحصل على عائد مرتفع من وراء القطن، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمزارعين، موضحًا أن الفلاح كان ينتظر مواسم حصاد القطن، لأنه يعتمد عليه في جميع جوانب الحياة، من تغطية مصاريف بيته إلى زواج أبنائه، بالإضافة إلى أن مواسم حصاد القطن كانت ترسم على وجه المزارع الفرحة والسعادة.

أثر تطوير منظومة القطن في الصناعة والتجارة

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنَّ مشروعات تطوير القطن المصري لن تفيد قطاع الزراعة فقط، لأن القطن يدخل في مجال الصناعة أيضًا، ما يؤدي إلى انتعاش الصناعات المحلية ذات الجودة المرتفعة مرة أخرى، فضلا عن توفيره لفرص العمل في هذا المجال أيضًا، لأنَّه سيؤدي إلى إعادة تشغيل العديد من المصانع.

كما أكّد أنَّ القطن المصري يحظى بسمعة عالمية، ما يسهل عمليات تصديره للسوق الخارجية، فضلًا عن دخوله في العديد من الصناعات التي سيتمّ تصديرها للخارج، ما يتسبب في دخول العملة الصعبة، وانتعاش الخزينة المصرية.