انفجار محول كهرباء قديم في محلج القطن القديم بالفيوم

حالة من الفزع والرعب أصابت أهالي منطقتي الحواتم والشيخ حسن بمدينة الفيوم، منذ قليل، بعد سماع دوى انفجار ضخم، بالإضافة إلى اشتعال النيران وتصاعد أدخنة كثيفة، تبينّ أنّها بسبب انفجار محول كهرباء قديم بداخل محلج القطن القديم، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء بتلك المناطق وما حولها من مناطق، فيما حاول الأهالي الاتصال بخط طوارئ شركة الكهرباء ولكن دون رد، فاتصلوا بالنجدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بانفجار محول كهرباء بمحلج القطن القديم بمنطقة الحواتم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمطافئ إلى مكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، التي تضم عشرات المطاعم، فيما تم إخطار شركة الكهرباء لإرسال الطوارئ لاستبدال المحول وإعادة تشغيل الكهرباء مرة أخرى.

وقال محمد أبو الحبال أحد أهالي المنطقة، إنّهم فوجئوا بتصاعد دخان كثيف ونيران من كشك الكهرباء الموجود أمام المحلج القديم، فحاولوا الاتصال كثيرًا بطوارئ الكهرباء وعندما لم يرد عليهم أحد اتصلوا بالنجدة ووصلت قوات الحماية المدنية والنجدة في وقت قصير جدًا، ولكن كان المحول قد انفجر تمامًا، وبعد ذلك وصلت طوارئ الكهرباء.

وأشار إلى أنّ انفجار محول الكهرباء تسبب في انقطاع الكهرباء بالمنطقة وأنهم يجلسون الآن في ظلام دامس، موضحًا أنّ المطاعم المتواجدة بالمكان أغلقت أبوابها أمام الزوار لعدم وجود إضاءة، مؤكدًا أنّ شركة الكهرباء تقوم بتركيب محول جديد الآن بعدما تم إخماد الحريق، فيما ينتظر الأهالي عودة التيار الكهربائي.

وأفادت المعاينة الأولية لموقع الحريق، بأنّ الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في المحول الكهربائي ونظرًا لكونه قديمًا انتشرت النيران فيه سريعًا وانفجر.

وتسبب انفجار المحول في انقطاع الكهرباء بمناطق الحواتم والشيخة شفا والشيخ حسن وبعض المناطق بالسلخانة، وشارع مصطفى كامل، وموقف أتوبيسات شمال الصعيد، ومستشفى النقل البري، فيما تقوم طوارئ شركة الكهرباء باستبدال المحول المنفجر بآخر جديد من أجل إعادة الكهرباء مرة أخرى.