واشنطن: ملتزمون بالعمل على إصلاح الشراكة مع أوروبا

قالت واشنطن، أمس الاثنين، إنَّها ملتزمة بالعمل على إصلاح ورفع مستوى الطموح في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنَّ هذا جاء خلال مشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اجتماع افتراضي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، بدعوة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل.

وأوضح برايس، أنَّ الوزير الامريكي، ركز على أهمية التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء به، لبحث التحديات العالمية على أساس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية.

وبحث بلينكن، خلال الاجتماع، مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» وإيران والصين والتغير المناخي.

وفي سياق آخر، ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أنَّ أنشطة إيران مزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأشار ستولتنبرج في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أنَّ أكثر ما يقلق «الناتو» بشأن قرب امتلاك إيران لسلاح نووي، هو قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي.

وشدد مسؤول «الناتو» على ضرورة وأهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي، مثنيا على جهود واشنطن لإيجاد حل لقضية البرنامج النووي الإيراني.

وبدأ «الناتو»، مناورات «ديناميك مانتا 2021» العسكرية في الشواطئ الشرقية لجزيرة صقلية، بمشاركة الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا واليونان بهدف تطوير التعاون الجوي والسطحي وتحت البحر لحرب دفاع الغواصات.

ولفتت القيادة البحرية للحلف في بيان، إلى مشاركة 5 سفن سطحية، و5 غواصات، و5 طائرات دورية بحرية من 8 دول إضافة إلى حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول».

من جانبها، قالت واشنطن إنَّها تشعر بغضب نتيجة الهجمات الصاروخية الأخيرة على قوات «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة وغيرها من القوات في العراق، مؤكدة أنها لن ترد بقوة وستختار الوقت والمكان المناسبين للرد.

وكانت 3 صواريخ «كاتيوشا» سقطت في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد»، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما قال مصدر أمني لشبكة«آر تي» الروسية، إنَّ القصف استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنَّ الصواريخ، التي استخدمت في الهجمات الأخيرة، صنعت في إيران ونقلت إلى العراق.

الخارجية الامريكية: حل الدولتين السبيل الأمثل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الأمريكي، أمس الاثنين، هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي التحديات الأمنية الإقليمية، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مواجهة هذه التحديات.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية إنَّ بلينكن أكّد أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء«الشرق الأوسط».

بدورها، أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي سيطالب بإبعاد الشابة الإسرائيلية التي أعيدت من سوريا، إلى الخارج خشية أن تكرر محاولاتها لاجتياز الحدود، فيما أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية أنَّ مرحلة استعراض الأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده تبدأ بعد الانتخابات، في 5 أبريل المقبل.

من جهته، ذكر نتنياهو، إنَّ حكومته ستدفع تعويضات لعائلات يهودية، غالبيتها يمنية الأصل، فُقد أثر أطفالها في السنوات التي تلت قيام «دولة» الاحتلال.