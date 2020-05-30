الاتحاد الأوروبي: على واشنطن إعادة النظر في قرارها بشأن منظمة الصحة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر" في قرارها قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة وباء "كوفيد-19".

وجاء في بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أن "منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية للوباء، حالياً وفي المستقبل. لهذا السبب، المشاركة والدعم من الجميع مطلوبان وهناك حاجة ماسة إليهما. نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أمس إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بالانحياز إلى الصين.

وقال أمام الصحافيين: "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال إلى حاجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".

وأضاف: "العالم بحاجة إلى إجابات من الصين بشأن الفيروس. يجب أن تكون لدينا شفافية".

واتهم ترمب في وقت سابق منظمة الصحة العالمية بأنها "دمية في يد الصين" التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019.