بعد قليل.. «القوى العاملة» تسلم 10 آلاف بوليصة تأمين وتصرف 1.3 مليون منحة للعمالة غير المنتظمة

كشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة، أنَّ محمد سعفان وزير القوى العاملة، سيسلم، بعد قليل، 10 آلاف بوليصة تأمين على الحياة لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الوزارة ومواصلة تفعيلها وتنفيذها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة» والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من العمال.

تسليم بوليصات التأمين على هامش زيارة وزير القوى العاملة للشرقية والسويس

وقال «سعد الدين»، في تصريحات صحفية، أنَّ تسليم بوليصات التأمين سيأتي على هامش، زيارته لمحافظة الشرقية اليوم، في إطار استئناف جولاته الميدانية للمحافظات، لتفقد أوضاع أطراف العملية الإنتاجية، وسير العمل في منشآت القطاع الخاص، وأوضاع العمالة والاستماع الى شكاويهم، وبحث وضع الحلول لمشكلاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أنَّ سعفان سيجري جولات تفقدية للإجراءات الاحترازية التي تتخدها منشآت القطاع الخاص، لمواجهة انتشار وتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرًا الى أنَّ الوزير محمد سعفان، سيزور جامعة الزقازيق، والمشاركة في اجتماع مجلس إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.

وأوضح أنَّه من المقرر أن يناقش الاجتماع العديد من ملفات تطوير الدراسة بالجامعة، والإجراءات والجهود التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على حياة منظومة التعليم بالجامعة، والاستعداد لامتحانات التيرم الاول بالجامعات، كما سيتمّ مناقشة ملف دور الجامعات في ربط مناهج الدراسة، بسوق العمل، خاصة في الكليات العملية بالجامعة، وعقد الدورات التدريبية للطلاب والخريجين، واستعراض دور الوزارة في تأهيل الخريجين لاقتحام سوق العمل.

وأوضح أنَّ جولات الوزير اليوم ستتضمن أيضًا زيارة محافظة السويس، والإعلان عن صرف منحة اجتماعية بقيمة 1.3 مليون جنيه لـ2714 من العمال غير المنتظمين، من المسجلين رسميا بمديرية القوى العاملة بمحافظة السويس.