جدول امتحانات «كلية التجارة» بجامعة قناة السويس

أعلنت كلية التجارة بجامعة قناة السويس عن بدء الامتحانات النظرية، السبت المقبل 27 فبراير الجاري، للفرقة الثالثة فيما تنتظم باقي الفرق الأحد 28 فبراير.

وأصدرت الكلية عدة تعليمات عند إجراء الامتحانات جاء على رأسها إبراز الطالب لهويته وكارنيه الكلية قبل دخوله والتقدم بعذر قبل الامتحان بوقت كاف لعدم الالتفات إلى أي أعذار تقدم أثناء الامتحان مع التنبيه على أنه لن يسمح بدخول الطلاب بعد 5 دقائق من بدء الامتحان ولن يسمح باصطحاب المحمول داخل اللجنة.

ونبهت الكلية على أنه لن يسمح بدخول دورة المياه إلا للحالات المرضية، كما أنه سيتم تطبيق المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أن كل طالب يرتكب غشا أو شروع في غش ويضبط في حالة تلبس يعتبر الطالب راسبا في كل مواد الامتحان ويحال إلى لجنة تأديب.

وتنشر «الوطن» خريطة الامتحانات كما أعلنتها الكلية:

جدول امتحانات الفرقة الأولى

جدول امتحانات الفرقة الثانية

جدول امتحانات الفرقة الثالثة

جدول امتحانات الفرقة الرابعة شعبة المحاسبة

جدول امتحانات الفرقة الرابعة شعبة إدارة أعمال

جدول امتحانات الفرقة الرابعة شعبة «اقتصاد»

جدول امتحانات الفرقة الرابعة شعبة العلوم السياسية