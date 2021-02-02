جامعة قناة السويس: الامتحانات في موعدها وضوابط خاصة لإجرائها وتصحيحها

تستعد جامعة قناة السويس لانطلاق امتحانات نصف العام المؤجلة بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتأجيل العمل بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور أحمد زكي، إن الامتحانات فى موعدها المحدد 20 فبراير الجاري بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى وليس هناك أي تأجيل لها.

وأضاف أن الامتحانات ستبدأ بجميع الكليات اعتبارا من 20 فبراير القادم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح.

وأعلن «زكي»، عن اتخاذ إجراءات احترازية دقيقة قبل وأثناء وبعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات، قائلا «صحة وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس هو الهدف وشغلنا الشاغل».

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الإجراءات الاحترازية المتبعة بمراعاة أن تكون الجداول بكل كلية على فترة واحدة قدر الإمكان، ومراعاة ترك فاصل زمني ساعة على الأقل بين الفترتين لإجراء عملية التطهير والتعقيم.

وقال «شقيدف»: «سيتم تطهير القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية، على أن توضع أرقام جلوس الطلاب داخل حافظات بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات واستخدام قاعات واسعة بها مصدر طبيعي للتهوية، وفتح باب القاعة والنوافذ أثناء تواجد الطلاب داخلها».

وأكد أنه سيتم استخدام أي قاعة لامتحان يوما واحدا فقط، وفي حالة وجود امتحانات متتالية بالقاعة الواحدة يتم تكرار التعقيم بعد الانتهاء من كل امتحان بالقاعة، وقبل الامتحان التالي، على أن يكون بالقاعة مصادر طبيعية للتهوية.

وعن احتمالية اكتشاف إصابات بين الطلاب قال إنه لمن تظهر عليهم أعراض من ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها، سيتم تجهيز مكان للجنة خاصة منعزلة بتباعد أكثر من مترين بين الطالب وزميله ، مع مراعاة توافر تجهيزات أعلى لأدوات الحماية الشخصية ( قناع وجه- قفازات).

وقال «شقيدف»، إنه سيتم توقيع الكشف الطبي الظاهري على الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس عند مدخل الكلية، مع تدريب عدد من الموظفين على استخدام جهاز قياس الحرارة، وتوزيع قناع وجه بسيط على كل طالب عند دخول الامتحان لأول مرة في حالة عدم توفره مع الطالب.

وقالت هدى فرج أمين عام الجامعة، إنه سيتم وضع العلامات الإرشادية للطلاب بوضوح لمقار لجان عقد الامتحانات وذلك لتنظيم الحركة، وتجنبا للتزاحم بمداخل القاعات والسلالم والطرقات، والحرص على تعقيمها في بداية ونهاية اليوم الدراسي.

وأضافت أنه تم التأكيد علي توافر مطهرات الأيدي في الأماكن العامة ومداخل اللجان ودورات المياه، وتوافر أجهزة قياس الحرارة، وسلات المهملات في أماكن متقاربة داخل صالات وقاعات الامتحانات مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى عند التخلص من القمامة.

وقالت آمين عام الجامعة، إنه تم تعليق الملصقات الخاصة باجراءات مكافحة العدوى من خطوات تطهير الأيدي وآداب العطس والسعال وكيفية ارتداء الكمامات والتخلص منها، وتوفير عدد مناسب من الموظفين في الردهات- وفق تعليمات رئيس الجامعة- لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان والحفاظ على مسافات التباعد.

وعن الطلاب الوافدين، قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تتم مراعاة من يتعرضون لظروف قهرية تمنعهم من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة.

وعن طبيعة الامتحانات قال الدكتور محمد شقيدف، إن الجامعة تسعى لإزالة جميع العقبات أمام جميع الطلاب أثناء الامتحانات ،حيث يشترط عند وضع الامتحانات أن يشمل أسئلة موضوعية تغطى جميع محتويات المقرر ،وتنوع الأسئلة لكى تقيس القدرات المختلفة التى يحصل عليها الطالب خلال دراسته للمقرر.

وأضاف «سيتم اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء تسليم وتسلم والتعامل مع أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التباعد الإجتماعى داخل الكنترولات ومركز ووحدات القياس والتقويم».

وقال إنه سيتم حفظ أوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل الكنترول ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة 48 ساعة، وارتداء كل أعضاء الكنترول قناع الوجه والقفاز طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول، وتوفير مطهرات الأيدى داخل الكنترول وقاعات التصحيح، والاحتفاظ بمجموعات أوراق الإجابة داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها بيانات الأوراق داخل الكيس، ويتم إعداد جداول للتصحيح لتجنب تكدس المصححين داخل قاعات التصحيح أو بمركز القياس والتقويم، مع توفير قاعات تصحيح إضافية يراعى فيها وجود مسافة متر ونصف المتر بين المصحح والمصحح المجاور وارتداء أقنعة الوجه والقفازات.