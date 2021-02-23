الأقمار الصناعية ترصد سحبا رعدية على بعض المحافظات (صور)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، آخر صور الأقمار الصناعية فيما يخص حالة الطقس اليوم.

سحب رعدية ممطرة على البحيرة وكفر الشيخ

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب رعدية ممطرة على البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم وإدكو)، ومناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية) وتمتد لباقي السواحل الشرقية، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

تقدم السحب الرعدية للدلتا والوجه البحري والقاهرة وسيناء

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تتقدم هذه السحب إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار، لتشمل مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وسيناء، وتصل متوسطة إلى مناطق من شمال الصعيد.

طقس الثلاثاء 23 فبراير 2021

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور سابق لها، إلى أنّ طقس الثلاثاء 23 فبراير 2021، قد يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أنّ الأمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، ومتوقع أيضًا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من رأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبني سويف والمنيا، ومتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء 24 فبراير 2021، حيث تكون فرص سقوط الأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس عارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.