«شديد البرودة مع سقوط أمطار».. الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، على مدن ومحافظات مصر، خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من الثلاثاء 23 فبراير، حتى الخميس 25 فبراير، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بينما سيكون باردا على جنوب سيناء، كما توقعت سقوط أمطار رعدية وغزيرة على العديد من المناطق في معظم محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 23 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 فبراير

درجات الحرارة يوم الأربعاء 24 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 25 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.