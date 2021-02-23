مزاد علني لبيع سيارات وتكييفات وأجهزة كمبيوتر يوم 2 مارس (تفاصيل)

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية وبضائع جهات حكومية، يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، حيث تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، يجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

أولًا: سيارات نيابات وجهات حكومية

أنواع السيارات: بيك آب وميني باص وصالون وميكروباص وموتوسيكل وإسعاف وأتوبيس.

ماركات السيارات: مازدا - GMC - تويوتا - بيجو - رمسيس - فيات - جيب شيروكي - مرسيدس - هيونداي - ميتسوبيشي - ايسوزو - أوبل - رينو - تاتا - بي إم دبليو - اسكودا - فورد - دايون - هوجيانج - MZ - CMG - داتسون - بيدفورد - دايهاتسو - فورد افيكو - ريجاتا.

ثانيًا: بضائع جهات حكومية

كاوتش - فرن مخبوزات - أجهزة منزلية - أثاث - قطع غيار سيارات - حديد وصاج خردة - أحبار - شاشات - كراتين فارغة - خشب كسر - ماكينات تصوير - صناديق قمامة - ألوميتال - أجهزة كمبيوتر وأجزائها ولوازمها - كشافات - تكييفات - مواسير - ورق دشت - جراكن - بطاريات - كتب - خشب شجر - بلاستيك - أجهزة ومستلزمات أدوات طبية، وخلافه من بضائع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصم التأمين من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.