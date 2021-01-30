15 مليون جنيه إجمالي حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك السويس في مزاد علني

بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني، يوم الأربعاء الماضي 27 يناير 2021، بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس، نحو 15.2 مليون جنيه، من خلال بيع 48 لوطا.

وأقيمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 يناير 2021، جلسة المزاد العلني الخاصة ببضائع وسيارات جمارك السويس بصالة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وقالت مصلحة الجمارك في بيان صحفي، اليوم، إنه تم إجراء مزاد علني على عدد 80 لوط سيارات ورأس جرار وذيل براد وبضائع عامة.

وأوضحت المصلحة أنه تم بيع نهائي لـ18 لوط سيارات ورأس جرار وذيل براد بمبلغ 4 ملايين و75 ألفا و600 جنيه، بينما تم البيع النهائي لـ30 لوط بضائع عامة لأصناف متنوعة منها كشافات ومشايات ومكانس وخيوط وفلاتر وأدوات منزلية وأدوات مائدة وأدوات خلع أسنان ومفروشات وأقمشة وحاويات وخلافه بمبلغ 11 مليونا و211 ألفا و240 جنيها.

وأكدت أن إجمالي عدد اللوطات المباعة الخاصة بجمارك السويس خلال الجلسة 48 لوطا بحصيلة إجمالية قدرها 15 مليونا و286 ألفا و840 جنيها.

وأعلنت جمارك أرقين تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة ولوازمها بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2029 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءعلى مذكرة معلومات من النقيب محمد بكري رئيس وحدة البحث الجنائي ومعاونه طاهر شحاته والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمنفذ وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي، مفادها اعتزام كل من راكبين قادمين هما المدعو «م. ط. ب» مصري الجنسية والمدعو «م. ع. ص» سوداني الجنسية بتهريب عدد من الهواتف المحمولة ولوازمها في الأوتوبيسات القادمة من الخرطوم.