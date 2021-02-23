الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وغدا.. رياح وأمطار وسيول

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة في الفترة من الإثنين 22 فبراير 2021 إلى الأربعاء 24 فبراير 2021.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 فبراير

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه بالنسبة لليوم الثلاثاء 23 فبراير، فمتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش، وقد تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، ومتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة أحيانا على القاهرة والجيزة والقليوبية.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على الفيوم وبني سويف والمنيا ورأس سدر والزغفرانة ورأس غارب، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح وسيدي عبدالرحمن والضبعة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية، مشيرة إلى نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء 24 فبراير

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء 24 فبراير 2021، فمتوقع سقوط أمطار متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور، وقد تصل لحد السيول عى مناطق من شمال ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير، مشيرة إلى نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة من عدم الاستقرار في الطقس

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة، إنّ هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس على السواحل الغربية للبلاد، حيث توجد أمطار متوسطة على السلوم ومرسى مطروح، مصحوبة بأمطار رعدية، تمتد الأمطار إلى الإسكندرية ورشيد وبلطيم، وبعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وستشمل الساعات المقبلة أمطار في كل محافظات الوجه البحري.