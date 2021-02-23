لا تتواجد أسفل الأشجار.. 6 نصائح من الأرصاد لمواجهة الطقس السيئ

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي سبق ونوهت عنها الهيئة.

نصائح يجب اتباعها خلال موجة الطقس الغير مستقر

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منشورا عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، قالت فيه: «متابعينا الكرام.. إليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد اليوم، أولها عدم تخفيف الملابس، وعدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار أو فوق أسطح المنازل أثناء الأمطار الرعدية، وعدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار، بالإضافة للقيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار واستخدام ماسحات السيارة باستمرار».

سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور سابق لها إنَّ طقس يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 متوقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، بينما متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، ومتوقع أيضًا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من رأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبني سويف والمنيا ومتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحسن تدريجي وارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء 24 فبراير 2021، موضحة حالة طقس يوم الأربعاء حيث توجد فرص لسقوط الأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بينما تسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس عارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.