السفير الصيني يشكر وزيرة الصحة: أهدينا مصر 300 ألف جرعة «سينوفارم»

وجّه السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانج، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين في وزارة الصحة المصرية، على جهودهم لتعميق التعاون والتضامن الصيني المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أشار إليه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال محادثته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، موضحا أنّ العلاقات الصينية المصرية تعتبر نموذجا مثاليا للعلاقات التي تجمع بين الصين من جهة وبين الدول العربية والأفريقية بشكل عام من جهة أخرى.

وأضاف السفير الصيني في القاهرة، خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة الصحة، بمقر ديوان عام الوزارة، أنّ مصر استقبلت فجر اليوم 300 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم، «هدية» من الحكومة الصينية للحكومة المصرية.

وتابع ليتشيانج: «أجرى الرئيسين المصري والصيني أمس، مكالمة هاتفية، أكدا خلالها أنّه بعد ظهور جائحة فيروس كورونا، تبادلت مصر والصين تقديم المستلزمات الطبية والوقائية، ما يعكس عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية، فضلا عن تأكيد مصر استعدادها التام لتعميق العلاقات والتعاون في المجالات الخاصة بمواجهة الفيروس، لتدعيم جهود المجتمع الدولي في مواجهة الجائحة بروح التضامن والتعاون».