«الجارديان» تكشف وجود توتر بـ«المحافظين» البريطاني: التقارب مع الصين السبب

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن المملكة المتحدة تسعى إلى تعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع الصين، واتضح ذلك بعد أن صرح رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون بأنَّه شخص مهتم ومعجب بالثقافة الصينية، وأضاف جونسون أنَّه عازم على تحسين العلاقات بين بريطانيا والصين مهما كانت الصعوبات السياسية.

وأشار جونسون، إلى أنَّه يريد استئناف المناقشات التجارية الرسمية بين البلدين من خلال إعادة تنشيط الملتقى الاقتصادي والمالي السنوي، واللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، والتي تم تعليق كليهما ردا على قمع الصين للحقوق المدنية في هونج كونج، بحسب تعبير الجارديان.

وأوضح تقرير «الجارديان» أنَّه من المرجح أنَّ تثير تصريحات رئيس الوزراء، التي قالها خلال اجتماع مع ممثلي شركات صينية في لندن، غضب النواب في حزبه، وخاصة الذين يريدون من الحكومة أن تتخذ نهجا أكثر صرامة تجاه انتهاكات بكين لحقوق الإنسان.

وترجح مصادر مقربة من جونسون أنه على استعداد لتوقيع اتفاقيات استثمار جديدة وفتح الأسواق مع الصين، وفقا للصحيفة.

وتظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، أنَّ المملكة المتحدة استوردت المزيد من البضائع من الصين بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من أي شريك تجاري آخر في الربع الثاني من عام 2020.

وفي الربع الأول من العام الماضي شكّلت الصين أكبر نسبة من واردات المملكة المتحدة من البضائع.

وارتفعت نسبة واردات المملكة المتحدة من الصين من 8.6٪ في الربع الأول من العام الماضي إلى 13.4٪ في الربع الثاني من العام نفسه.

وتقول الصحيفة، إنَّ هناك توتر في الحكومة ومشكلة توازن بشأن السياسة تجاه الصين بعد بريكست، وذلك يقع بين السعي لاستبدال الأسواق الأوروبية، وتقديم بريطانيا نفسها كقوة للخير في العالم تدافع عن حقوق الإنسان.

وانعقد الاجتماع في «داونينج ستريت» في 12 فبراير الحالي، وشكل مناسبة للاحتفال بالعام القمري الجديد في الصين، وحضره ممثلون عن بعض الشركات في الصين مثل مجموعة سواير وتيناسيتي، وهي مجموعة عقارية واستثمارية مقرها هونج كونج.