عاجل.. السفير الصيني عن شحنة اللقحات الجديدة: نرد الجميل لمصر

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج، إنَّه في شهر مارس الماضي زارت هالة زايد وزيرة الصحة الصين من أجل نقل رسالة تضامن من مصر قيادة وحكومة وشعبًا للتعبير عن التضامن والدعم في مواجهة الفيروس.

وتابع السفير الصيني، أنَّه خلال هذه الزيارة تمت إضاءة المعالم الأثرية المصرية الثلاثة بألوان العلم الصيني، مستكملًا أنَّه «ردًا للجميل نحرص على تقديم المساعدات لمصر والدعم من أجل تعزيز جهود مصر في مواجهة الفيروس ولحماية صحة وسلامة الشعب المصري، خصوصا أنَّ الطاقة الانتاجية للقاحات محدودة على مستوى العالم».

جاء ذلك خلال حديث السفير الصيني بالقاهرة بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد معه بديوان عام الوزارة.