97 مشروعا بحثيا في معرض العلوم والهندسة للإعدادي والثانوي بالفيوم

انطلقت فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية، الذي تستضيفه جامعة الفيوم كل عام، وتنظمه مديرية التربية والتعليم، حيث يقوم بتحكيم المشروعات أساتذة جامعة الفيوم، بملعب كلية الزراعة، وذلك تطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

واُقيم المعرض، اليوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال غلاب منسق جامعة الفيوم ورئيس لجنة تحكيم المعرض وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

وصرح الدكتور كمال غلاب أنّ عدد المشروعات البحثية المشاركة في المعرض بلغت 97 مشروعًا بحثيًا في مجالات علمية متنوعة شملت المجال الطبين ومجال الهندسة الميكانيكية والهندسة البيئية، والروبوت، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم البيولوجية، والعلوم السلوكية، وذلك بمشاركة 139 طالب.

وأوضح «غلاب»، أنه سيتم اختيار 16 مشروعا من المشروعات المقدمة للتصعيد على مستوى الجمهورية ثم تصعيد الفائز منها للمنافسة على مستوى الوطن العربي ثم تصعيدها للمنافسة عالميًا.

وأشار إلى أنّ الهدف من إقامة المعرض كل عام هو ربط الجامعة بالمجتمع المحيط والسعي لاكتشاف الطلاب النابغين في مختلف مجالات البحث العلمي، وتنمية روح المشاركة والإبداع في نفوس الطلاب في مراحلهم التعليمية الأولى، إضافة إلى أنّ المعرض يقدم عددًا من المشروعات البحثية المميزة كل عام مما يعكس الحس العلمي لدى طلاب المدارس.

وأضاف أنّ معايير التقييم تتضمن ضرورة عرض المشكلة محل الدراسة بشكل واضح، وتحديد المراجع المستند عليها في عملية الدراسة، وترتيب الأفكار بشكل منطقي، وإيضاح الأشكال والرسوم البيانية بطريقة سليمة.

الجدير بالذكر أنّ لجنة التحكيم برئاسة الدكتور كمال غلاب وعضوية عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة منها كلية الطب، والهندسة، والعلوم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية، والتربية النوعية، والحاسبات والمعلومات، والتربية، والتمريض.

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل ختام المسابقة وإعلان النتائج في نهاية اليوم.