الأوقاف تفتتح 14 مسجدا بالفيوم بعد إحلالها وتجديدها

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، الجمعة، 14 مسجدًا بقرى المحافظة، وذلك بعد إعادة ترميمهم بالجهود الذاتية ضمن خطة الإحلال والتجديد، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى.

وقال الشيخ حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّه تم بالفعل افتتاح 14 مسجدًا الجمعة، منهم 7 مساجد في مركز إطسا، شملت مسجد الرحمن بقرية أبو جليل التابعة للوحدة المحلية بالحجر إدارة أوقاف الغرق، ومحمد حسن بعزبة السايح إدارة الغرق قبلي، ومساجد الرحمة والحصري بقرية حلفا، ومسجد النزلاوي بمدينة إطسا، ومسجد الرحمة بقرية أبو صير، ومسجد السعدة البحري، وأخيرًا مسجدي المدينة المنورة وروما إدارة الغرق قبلي.

وأشار أبو حبيب إلى أنّه تم افتتاح 7 مساجد أخرى بالشواشنة ضمت مسجد النور عباس التابع لكحك بحري، ومحمد يوسف بقرية كحك بحري أيضًا، ومسجد مسرة بعزبة مسرة، ومسجد الصعايدة البحري وأبو بكر الصديق بقرية الصعايدة، ومسجد عزبة ميزار.

وأضاف أبو حبيب أنّ افتتاحات المساجد الجديدة شمل مسجد بمركز سنورس، وهو مسجد العتيق بقرية نقاليفة التابعة لإدارة أوقاف سنورس ثان.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، على أنّه تم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا التزام كامل من رواد المساجد.

وبين أنّ محافظة الفيوم، شهدت الآونة الأخيرة افتتاح عدد كبير من المساجد، وذلك في إطار إهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، عز وجل، معنى ومبنى.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف يرافقه الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، صلاة الجمعة في مسجد العتيق بمركز سنورس، وألقى مديرأوقاف الفيوم خطبة الجمعة بعنوان «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».