رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يسمح لأي طالب تأجيل امتحاناته هذا العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يسمح لأي طالب تأجيل امتحاناته هذا العام
اهتمام كبير بالاجراءات الاحترازية والامتحانات ستتم بنظام «التبادل»
كتب:
نرمين عفيفي
03:45 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
الشيخ صالح عباس
منحت الإعلامية زهرة رامي، روشتة مختصرة لطلاب الدبلومات والمعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمنع التشتت وللتمعن فى فهم قرارات الوزارة.
وقالت زهرة رامي، فى حلقة برنامج «جروب الماميز»، على قناة «مدرستنا1» إن موعد امتحانات الدبلومات الفنية المقبلة ستكون في الفترة من السبت 27 فبراير إلى يوم الخميس11 مارس.
وأشارت الإعلامية زهرة رامي، إلى أن الامتحانات ستتم بنظام التبادل بين الصفوف مع الحرص على الإجراءات الاحترازية، وتطرق البرنامج للتفاصيل الكاملة لامتحانات التعليم الأزهري، من خلال استضافة الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي أوضح أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم تخصيص يوم زائد للمواد الأزهرية عن التعليم العادي.
وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: «سيسمح لأي طالب تأجيل امتحانات هذا العام بعد إقرار ولي الأمر ولن يحسب له رسوب، كما يجوز له عدم الحضور والاكتفاء بالدراسة من خلال المنصات التعليمية التى أقامها الأزهر ووزارة التربية والتعليم، لأن نظام التعليم الالكتروني أصبح واجبا».
كما سلط جروب الماميز فى حلقته اليوم الضوء على رحلة نجاح دكتور ريم بسيوني فى الأدب والأسرة، من خلال استضافتها للحديث عن مراحل النجاح والتفوق فى مشوارها، وعوامل الإبداع التى مرت بها خلال نشأتها، وقالت ريم بسيوني إنها لم تعلن لأصدقائها فى المدرسة أنها تؤلف قصص وروايات حتى التحقت بالجامعة، وبدأت نشر أعمالها، موضحة أن أول رواية لها استغرقت فترة لترددها فى النشر، ومحاولتها كتابة ثلاثة روايات قبل نشر أول أعمالها "رائحة البحر".
ويعتبر برنامج «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص التعليم، ويذاع على قناة «مدرستنا 1» التعليمية في تمام الثامنة مساء، وهو من تقديم الإعلامية زهرة رامي.