رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يسمح لأي طالب تأجيل امتحاناته هذا العام

منحت الإعلامية زهرة رامي، روشتة مختصرة لطلاب الدبلومات والمعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمنع التشتت وللتمعن فى فهم قرارات الوزارة.

وقالت زهرة رامي، فى حلقة برنامج «جروب الماميز»، على قناة «مدرستنا1» إن موعد امتحانات الدبلومات الفنية المقبلة ستكون في الفترة من السبت 27 فبراير إلى يوم الخميس11 مارس.

وأشارت الإعلامية زهرة رامي، إلى أن الامتحانات ستتم بنظام التبادل بين الصفوف مع الحرص على الإجراءات الاحترازية، وتطرق البرنامج للتفاصيل الكاملة لامتحانات التعليم الأزهري، من خلال استضافة الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي أوضح أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم تخصيص يوم زائد للمواد الأزهرية عن التعليم العادي.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: «سيسمح لأي طالب تأجيل امتحانات هذا العام بعد إقرار ولي الأمر ولن يحسب له رسوب، كما يجوز له عدم الحضور والاكتفاء بالدراسة من خلال المنصات التعليمية التى أقامها الأزهر ووزارة التربية والتعليم، لأن نظام التعليم الالكتروني أصبح واجبا».

كما سلط جروب الماميز فى حلقته اليوم الضوء على رحلة نجاح دكتور ريم بسيوني فى الأدب والأسرة، من خلال استضافتها للحديث عن مراحل النجاح والتفوق فى مشوارها، وعوامل الإبداع التى مرت بها خلال نشأتها، وقالت ريم بسيوني إنها لم تعلن لأصدقائها فى المدرسة أنها تؤلف قصص وروايات حتى التحقت بالجامعة، وبدأت نشر أعمالها، موضحة أن أول رواية لها استغرقت فترة لترددها فى النشر، ومحاولتها كتابة ثلاثة روايات قبل نشر أول أعمالها "رائحة البحر".

ويعتبر برنامج «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص التعليم، ويذاع على قناة «مدرستنا 1» التعليمية في تمام الثامنة مساء، وهو من تقديم الإعلامية زهرة رامي.