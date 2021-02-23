توزيع أطباء التكليف لحل أزمة نقص الكوادر بمستشفى الفيوم العام

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف القطاع الصحي بالمحافظة، ودراسة مطالب مقدمي الخدمة الطبية للعمل على بحث أفضل الآليات لتلبيتها.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ الإجتماع تناول مناقشة عددا من المشكلات، ومنها قلة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والباطنة والعناية المركزة بالمستشفى العام.

وأضاف أنّ محافظ الفيوم، أشار خلال الاجتماع إلى أنّ مواجهة العجز ببعض التخصصات سيكون بالالتزام والتعاون وتحمل المسئولية والتنسيق المتبادل والعمل من خلال الفريق الواحد، لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة للمواطنين، مؤكداً أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وأطقم التمريض، والتعامل بحزم وإتخاذ كافة الإجراءت القانونية الرادعة لكل من يتعرض أو يعطل عمل أي من مقدمي الخدمة الطبية بأي موقع من المواقع.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة لإعداد خريطة توزيع للقوى البشرية من أطباء التكليف، لوضع خطة واضحة لتنظيم وتوزيع العمل لتحسين تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

كما وجه محافظ الفيوم، إلى زيادة عدد الأطباء وتواجد فريق طبي متميز ومتعدد التخصص باستقبال مستشفى الفيوم العام مع وضع أفضل الآليات لسد العجز ببعض التخصصات الطبية، من خلال التنظيم والتوزيع الجيد للعمل حسب الاحتياج اليومي، وتشغيل جميع الاقسام مع مراعاة الخبرات، وكذا متابعة الأطقم الطبية التي تعمل داخل الوحدات الصحية.

كما استعرض مدير المستشفى العام، حجم التشغيل داخل المستشفى وعدد النواب والاخصائين والقوة الأساسية المتواجدة على رأس العمل بأقسام الباطنة، والعناية المركزة، والمناظير والجهاز الهضمي، والكلى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور ممدوح حامد راغب نقيب أطباء الفيوم، والدكتور محمد عبدالله مدير المستشفى العام، ومنسق الزمالة، وعدداً من الاخصائيين ورؤساء الأقسام بالمستشفى العام.