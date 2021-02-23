والدة أول معيد من متلازمة داون تنفي وفاتها: معرفش ليه الشائعة دي

نفت إيمان والي، والدة أول معيد من متلازمة داون «إبراهيم الخولي»، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية عن وفاتها، مؤكدة لـ«الوطن» أنّها بصحة جيدة، ولا تدري سبب تداول الشائعة: «فوجئت بالخبر، أنا كويسة ومعرفش ليه المواقع دي عملت كده».

وقبل أكثر من عام، أجرت «الوطن» حوارًا مصورًا مع «إبراهيم الخولي»، عقب صدور قرار تعيينه كأول معيد من أصحاب متلازمة داون في مصر، فور تخرجه من الجامعة عام 2019؛ تلبية لرغبته ودعمًا لقدراته، بدعم من والدته إيمان والي.

ولم يكن تعيين الخولي معيدا في كلية الإعلام بالجامعة الكندية، النجاح الأول في مشوار رحلته مع متلازمة داون، إذ إنّه بدعم من والدته، حصد ميداليات في رياضة التنس الأرضي، وكانت البطولة الدولية الأولى له في عام 2008 في إيطاليا، وحصل بها على ميداليتين فضيتين، حتى وقع الاختيار عليه لحمل الشعلة الأولمبية خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص في التنس الأرضي، التي أقيمت في نوفمبر 2018 بجمهورية الدومينيكان، بمشاركة مصر ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى مدار الثلاثة أشهر، وهي المدة المخصصة للمحاضرات الصيفية حينها، أثبت إبراهيم الخولي لأساتذته أنّه جدير بأن يكون معيدا حتى صدر قرارًا بتعيينه رسميا معيدا بالقسم الذي تخرج فيه بتاريخ 1 أكتوبر 2019، وقال حينها إبراهيم في حديثه لـ«الوطن»، إنّ ما حدث خطوة أولى في طريق الحصول على درجة الدكتوراه التي يحلم بها.