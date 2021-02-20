«القباج» تكرم مصابا بـ«متلازمة داون» على صعوده جبل الجلالة بالدراجة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس إدارة جمعية العالم بيتي، ومسؤولي جمعية «أحبابنا الصغار» لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتكريم ياسين عبد اللطيف، المولود بـ«متلازمة داون»، على رحلة صعوده لجبل الجلالة بالدراجة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف 10 آلاف جنيه لياسين عبد اللطيف، تقديرًا من الوزارة لإصراره على تحقيق حلمه بالصعود لجبل الجلالة بالدراجة وإصراره على الدمج في المجتمع، موجهة في الوقت ذاته الشكر لأسرته على اهتمامهم به وتحفيزه على الدمج في المجتمع، موجهة الشكر أيضا لجمعية «العالم بيتي» لتدريبه وتأهيله نفسيًا ورياضيًا، بالتعاون مع جمعية «أحبابنا الصغار» لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بمتلازمة داون، خاصة الشباب والنشء.

توزيع 2000 لاب توب ناطق

وأضافت نيفين القباج، أنها تتمنى تكرار تجربة ياسين، الذي يعد نموذجًا إيجابيًا يجب أن يحتذى به الجميع لإصراره على النجاح والدمج فى المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة إمكانياتها لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مشددة على أنه في إطار هذه الجهود، سيتم توزيع 2000 لاب توب ناطق، بالإضافة إلى توزيع دراجات لممارسة الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف المتخصصين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاونَا مع الجمعيات التي لديها قدرات في مجال التأهيل، مشيدة بجمعية «العالم بيتي» في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وجهودها في خدمة أهالي منطقة الخليفة، وسكان المقابر، موجهة بدعم الجمعية بـ40 دراجة لذوي الاحتياجات الخاصة والأسوياء، لتنفيذ برنامجها في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

من جانبه، وجه مجلس إدارة جمعية «العالم بيتي» الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على استقبال وتكريم ياسين، مؤكدين أن ذلك سيكون رسالة وحافزا لذوي الاحتياجات الخاصة على الدمج في المجتمع وصناعة النجوم مثل ياسين.

ونجح ياسين عبد اللطيف، المولود بـ«متلازمة داون» 17 عامًا، في تحقيق حلم صعود جبل الجلالة بالدراجة، حيث قامت جمعية «العالم بيتي» بتدريبه وتأهيله نفسيًا وبدنيًا، فيما تولت جمعية «أحبابنا الصغار» تدريبه علي التخاطب، وتحقق حلم ياسين في 15 اكتوبر 2020 بصعود جبل الجلالة بالدراجة، مع 75 من أقرانه والمتطوعين، حيث وصل ياسين لأعلى قمة جبل الجلالة على ارتفاع 700 متر من سطح البحر.