«والله آدي حال الدنيا».. عمرو دياب «هايص» ودينا الشربيني «لايصة»

بعدما اجتمع الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني على مشاركة بعضهما البعض لأوقات الأحزان والأفراح، يفترقان للمرة الأولى، حيث إن الفنان عمرو دياب يحتفل بإنتاج خط عطور يحمل اسمه بدبي، وحقق إعلان العطر نجاحاً كبيراً على السوشيال ميديا، بينما تعاني دينا الشربيني مع مشكلات بسبب توقف مسلسلها الرمضاني بعد القبض على منتجه.

عمرو دياب وسط معجباته يحتفل بإعلان عطوره الجديد

احتفل الفنان عمرو دياب بإطلاق خط عطور يحمل اسمه بدبي، في وسط حفل بأحد الفنادق الكبري، وقد تجمهر حوله عدد من المعجبات ليلتقطن صورة تذكارية معه، حيث حقق الإعلان مشاهدات وصلت إلى 300 ألف مشاهدة، وظهر خلال الإعلان مع 4 فتيات أخريات.

دينا تواجه سوء الحظ بعد القبض على منتجها فى شبرا

تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة نفسية سيئة بعدما ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المنتج التليفزيوني محمد مشيش، منتج مسلسلها الجديد، في قضية تزوير، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، يأتي ذك بعدما انتهت من تصوير 50% من المسلسل الخارجية

«قصر النيل» من تأليف محمد سليمان عبدالملك للمنتج محمد مشيش ويشارك في بطولته الفنانة ريهام عبدالغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ«زي الشمس».وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها. المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.