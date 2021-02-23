أصغر من الهضبة بـ31 عاما.. 7 معلومات عن الفتاة التي ظهرت في إعلان عطر عمرو دياب 34

خطفت موديلز إعلان عطر عمرو دياب الجديد «34»، الأنظار، خلال ظهورها في الكليب على نغمات أغنيته الجديدة، لكونها الفتاة الوحيدة من ضمن 4 فتيات شاركن في الإعلان، وقبلته.

ماريانا أصغر من عمرو دياب بـ31 عاما

ترصد الوطن فى هذا التقرير معلومات خاصة عن تلك الموديلز:

1- موديلز روسية الجنسية وانفلوسر شهيرة بموقع تبادل الصور «انستجرام»، تدعى ماريانا نيكا.

2- يتابع ماريانا عبر موقع انستجرام ما يقرب من 900 ألف شخص.

3- من مواليد العاصمة الروسية موسكو في 28 سبتمبر عام 1992.

4- أصغر من عمرو دياب بـ31 عاما

5- ارتبطت عاطفيا بنجم الإعلام الروسي جوسين جاسنوف.

6- تعيش حاليا في دولة الإمارات.

بطلة إعلان عمرو دياب مرتبطة بنجم روسي

يذكر أن فكرة اعلان عمرو دياب الجديد تدور حول حالة الحلم والهيام اللاتي تقع فيها كل فتاة تشم رائحة عطر دياب؛ إذ تتخيل أنها تقضي يوم مع الهضبة، ثم تستفيق مع نهاية فعالية الرائحة.

وأغنية «وأنا معاك» التي استخدمت في الإعلان، من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وتوزيع عادل حقي.