الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، وتكون متوسطة في بعض الأحيان حتى الساعة 8 صباحا على القاهرة والوجه البحري، كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، ويصاحبه سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، كما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة، ويكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس، من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 24 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 25 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الجمعة 26 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.