عاجل.. تخفيضات من «الإنتاج الحربي» على سلع منزلية بينها السخانات

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن طرح تخفيضات على منتجات شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي»، الشهير بمنتجاته من السلع المنزلية، مثل السخانات، وذلك لعدد من الفئات، وذلك حتى يوم 17 مارس المقبل.

4 فئات مستفيدة

وتسري التخفيضات على حاملي دلالات شخصية بوظائف في مجالات القوات المسلحة، والشرطة، والأطباء والتمريض، مع احتفاظ المنفذ بصورة من الكارنيه الخاص بالمستفيد بالعرض مع الفاتورة المحررة للمنتجات التي سيشتريها.

منتجات 360 الحربي

ويعمل «مصنع 360 الحربي» على إنتاج عدد من الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة، من بينها بوتاجازات 3 و4 و5 شعلة، و«موقد» 4 أو 5 شعلة، وسخانات مياه تعمل بالغاز سعة 5 لتر، و10 لتر.

وتشتمل المنتجات ذات التخفيضات من إنتاج المصنع على ثلاجة «ميني بار»، والديب فريزر «نو فروست»، وأحجام مختلفة من الثلاجات.

وتضم المنتجات أيضاً كلاً من الغسالات، سواء ذات التحميل من الأعلى أو الأتوماتيك، والتكيفيات المختلفة.

عرض تخفيضات أخرى

كما أعلنت «الوزارة»، أيضا، عن تخفيضات على منتجات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية «مصنع 63 الحربي»، دون أن تشترط الوزارة فئة معينة لسريان التخفيضات عليها.

وتصل التخفيضات على منتجات «مصنع 63 الحربي» إلى 15%، وتسري حتى 31 مارس المقبل.

وتضم منتجات «مصنع 63 الحربي»، الأواني المنزلية المصنوعة من الألومنيوم النقي، بالإضافة لدراجات هوائية مصرية الصنع.

وأتاحت الوزارة تلقي أية استفسارات من المواطنين بشأن تلك المنتجات أو غيرها من المنتجات المدنية لمصانع وشركات الوزارة على الخط الساخن رقم 19827.

وأوضحت الوزارة أن تلك المنتجات متواجدة في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي المختلفة.

وتتواجد منافذ بيع المنتجات المدنية للإنتاج الحربي في كل من رمسيس، والتحرير، وشبرا المظلات، وروكسي، والهرم، وشبرا الخيمة، والهايكستب، وحلوان، والزاوية الحمراء، جسر السويس، العاشر من رمضان، والحرية، ولوران، ومصطفى كامل، وبنها، وطنطا، ودمنهور، ورأس البر.