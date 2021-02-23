وزير الإنتاج الحربي: توليد الطاقة من النفايات خلال عامين

استضافت قناة «سكاي نيوز عربية»، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على هامش معرض الدفاع الدولي «idex 2021» بأبو ظبي، حيث تحدث عن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في فعاليات المعرض، كما عكس اللقاء جهود وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية بمصر مثل إدارة المخلفات الصلبة وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدي وجهودها في مجال توطين إنتاج المركبات الكهربائية.

وأكد مرسي، على إيمان الوزارة بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف هذه المشروعات، ونوه الوزير «مرسي» بأن وزارة الإنتاج الحربي ستلتقي خلال المعرض مع شركة إماراتية لوضع إطار عام للاتفاق على إنتاج عربات من نوع «pick up» تعمل بالبنزين والغاز، كما نوه بأنه يتم خلال فعاليات المعرض توجيه الدعوة للمشاركة في معرض EDEX 2021 والمقرر إقامته في مصر نهاية هذا العام.

وأوضح أن مصر لديها المشروع القومي للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وهذا المشروع صديق للبيئة ويتم تنفيذه على مدى أربعة أعوام، وبدأنا في المشروع بإنشاء مصانع تعالج المخلفات، والمرحلة الثانية في المشروع توليد الطاقة من المخلفات، وأطلقنا مصنع لمعالجة النفايات الصلبة بمصر، مضيفا أن توليد الطاقة من النفايات سيتم فى غضون عامين، وهذا الأمر أرقى أنواع المعاملات مع المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن هذا المشروع تطور طبيعي، وأوروبا كلها تنتهجه.

وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تؤثر في حياة ومعيشة 56 مليون شخص وهو ما يعني أنها تمس 50% من الشعب المصري، فالمبادرة تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القرى المصرية، مشيرا إلى أن المبادرة تحتاج إلى مليارات الجنيهات من أجل تنفيذها، كما أن الوزارة بدأت تدخل في شراكات ضخمة مع القطاع الخاص للتعاون في صناعات معينة، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع شركات إماراتية لإنتاج شاحنات نقل.