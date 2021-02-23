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طارق أبو السعود مشرفا على راديو 9090

كتب:

أحمد حسين صوان
05:52 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
طارق أبو السعود

طارق أبو السعود

صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، قرر إسناد الإشراف على محطة راديو 9090، إلى طارق أبو السعود، بالإضافة الى عمله رئيسا تنفيذيا لراديو النيل.

وأشار «صالح»، إلى أن القرار جاء مع استمرار شريف صلاح رئيسا تنفيذيا للمحطة.

وأضاف «صالح»، أن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار، حتى تتكامل محطات الراديو التي تمتلكها /أو تديرها المجموعة، لتقدم للمستمع المصري محتوى متميز، من خلال الترددات المختلفة، سواء من خلال راديو 9090 أو محطات ميجا ونغم وشعبى وهيتس فى راديو النيل، من أجل تلبية مختلف الأذواق.

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