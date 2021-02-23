«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس بعد هطول أمطار غزيرة اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أمطارا سقطت على عدد من المحافظات، خاصة في السواحل الشمالية، وامتدت إلى غزيرة ورعدية بمناطق من الوجه البحري، ووصلت إلى القاهرة الكبرى، حيث شهدت منذ ساعات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، إضافة إلى نشاط الرياح.

موعد استقرار الطقس

وأضاف «شاهين»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يبدأ الطقس في الاستقرار، بدءا من الغد على كافة المحافظات، باستثناء الساعات الأولى من يوم الأربعاء، التي ستشهد فرصا لسقوط أمطار، خفيفة إلى متوسطة أحيانا على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى السيول في وسط سيناء، موضحا أن حالة الاستقرار ستبدأ من ظهر الغد.

الأمر لن يصل إلى غلق الطرق إلا في حالة واحدة

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمر لن يصل إلى غلق الطرق، ما عدا سيناء التي قد يحدث بها غلق للطرق في حالة تعرضها للسيول.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، اعتبارًا من الأربعاء 24 فبراير 2021، موضحة حالة طقس يوم الأربعاء حيث توجد فرص لسقوط الأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بينما تسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس عارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.