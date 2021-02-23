«نجار مسلح» يقتل عجوزا في بولاق الدكرور ويسرق مشغولاتها الذهبية

لقيت سيدة عجوز في العقد السابع من عمرها مصرعها إثر طعنها بـ 4 طعنات متفرقة في البطن والصدر، داخل منزلها في بولاق الدكرور، ونجح منفذ الحادث في سرقة 2 هاتف محمول ومشغولاتها الذهبية، واكتشف أحد أقاربها واقعة مقتلها بعد الاتصال بها مرات متكررة فلم تجب على الهاتف وعندما ذهب لزيارتها وجدها جثة هامدة داخل غرفتها فأبلغ المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث الذي انتقل إلى مسرح الجريمة لمعاينتها وأخطر النيابة التي تولت التحقيقات.

التحريات: «نجار» نفذ الجريمة طمعًا في أموال الضحية

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن قاتل عجوز بولاق الدكرور يعمل «نجارًا»، كما تبين من التحريات التي أشرف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن مرتكب الحادث مسجل خطر يعمل نجار مسلح كان يتردد على المجني عليها لإنجاز أعمال النجارة وعندما لاحظ أنها بمفردها غافلها وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها وسرق متعلقاتها.

القبض على المتهم

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على المتهم من خلال قوة أمنية أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة، في عدة دقائق وأنه استخدم سكين المطبخ الموجود في منزل المجني عليها في تنفيذ الجريمة.

التحريات: المتهم استخدم سكين المطبخ في جريمته

وأفادت التحريات التي أشرف عليها العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم نجح في الهروب من المنزل بعد دقائق من تنفيذ الجريمة وأغلق باب الشقة خلفه قبل أن يلاحظ أي شخص من الجيران ما حدث للمجني عليها خلال صرخاتها المكتومة التي نجح المتهم في حبس أنفاسها خلال طعنها بالسكين، وبتضييق الخناق عليه أرشد المتهم عن أداة الجريمة وهي السكين المستخدم في الحادث.