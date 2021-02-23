«الشهر العقاري»: 75% من عقارات مصر خارج الإطار الرسمي للدولة

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المشتري في الغالب هو الذي له مصلحة في التسجيل، موضحا أن إجراءات التسجيل تنقسم إلى نوعين، الأول البيع الرضائي، حيث يحضر البائع والمشتري ويتم نقل الملكية، والإجراء الثاني هو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، لما له من أهمية خاصة أنها تبحث في الحلقات العرفية، ووفقا للتعديل الجديد فإنها تتم في المحاكم.

حرية التسجيل في الشهر العقاري

وأضاف «ياقوت»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن التسجيل حرية اختيارية و«مفيش جبر في التسجيل، واللي عايز يسجل يسجل، والحكومة لا تستطيع إجبار المواطنين على التسجيل، ولا يوجد إجبار في اتخاذ الإجراءات»، مشددا على أن 75% من عقارات مصر دائرة في حلقات عرفية خارج الإطار الرسمي للدولة.

مسألة إدخال المرافق

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري أن الشخص يستطيع إدخال المرافق إلى مسكنه من خلال حكم صحة ونفاذ عقد البيع، أو العقد المسجل، والإجراءات متاحة للمواطنين، موضحا أن فلسفة المادة 35 مكرر، تقوم على حل مشكلة وجود كمية كبيرة من العقارات خارج الإطار الرسمي للدولة.

رسوم التسجيل في الشهر العقاري

وشدد على أن الدولة ليس لها مصلحة في زيادة الرسوم، والهدف الأساسي هو المحافظة على المواطن من الوقوع ضحية لعصابات النصب، وتكلفة التسجيل لم تتغير منذ 2006، وهي تحدد وفقا لمساحة المسطح، وتتراوح بين 500 جنيه و2000 جنيه كحد أقصى.

تحصيل الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم أيضا تحصيل 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية لحساب مصلحة الضرائب، وهذا القانون موجود من 2005، وليس أمرا جديدا.