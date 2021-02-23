وصول أولى رحلات الخط الجديد «ويز آير» مطار برج العرب الدولي

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم، أولى رحلات شركة الخط الجديد لشركة «ويز إير» القادمة من أبو ظبي، التي كان على متنها 113 راكبا، حيث تم استقبال الطائرة بالجسر المائي، تعبيرا عن سعادة المطار باستقبال الرحلة للمرة الأولى.

شركة «ويز اير»

وقامت العلاقات العامة بالمطار، بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول، بتقديم الورود والهدايا التذكارية، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، ومن المقرر وصول رحلتين على نفس خط الطيران أسبوعيا.

مطار القاهرة الدولي يستقبل 160 رحلة على مدار اليوم

وسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 160 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 14707 راكبا، وحسب مصادر بالمطار، فمن المنتظر أن يغادر المطار 79 رحلة جوية تقل على متنها 6489 راكبا، إلى عدة وجهات دولية، في حين يستقبل مطار القاهرة 81 رحلة على متنها 8218 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة.

رحلات مصر للطيران اليوم

وسيرت الشركة السعودية الوطنية القابضة «مصر للطيران» اليوم، 47 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من «بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، اثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، اديس ابابا، الشارقة، أربيل»، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 6 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3144 راكبا.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

مصر للطیران تناشد عملائها بالتواجد مبكرا بصالات السفر

وأعلنت سلطات الأمن والملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ بسبب التقلبات الجوية والطقس السيئ، وناشدت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران عملائها التواجد مبكرا بصالات السفر للحد من التأخير، وحرصا على سلامتهم ومنعا للحوادث بالطرق.