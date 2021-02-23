رئيس جامعة الإسكندرية: لسلامة الطلاب سنطبق التباعد الاجتماعي في اللجان

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه لا صحة لخبر تأجيل امتحانات التيرم الأول في الجامعة أو إلغاء التيرم الثاني، مبينا أن الامتحانات ستبدأ الأسبوع المقبل وستستمر الامتحانات لمدة أسبوعين وقد تمتد لثلاثة أسابيع بحسب منهج كل كلية.

مد فترة الامتحانات في الجامعة لمراعاة إجراءات كورونا الاحترازية

وأضاف «قنصوة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية DMC وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الجامعة مدت فترة إجراء الامتحانات من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة.

تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية إلى أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية، كما تم تحديد أماكن الجلوس في اللجان وتم تحديد أماكن دخول وخروج الطلاب مع توفير كمامات طبية وكواشف لقياس درجات الحرارة، مشددا على أن هناك تطهيرا يوميا للجامعة واللجان استعدادا للامتحانات التي ستبدأ السبت المقبل في الجامعة، منوها أنه تم إبلاغ ذلك للطلاب عبر موقع الجامعة الإلكتروني وصفحاتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

الجامعة تراعي سلامة الطلاب

وتابع «قنصوة»: «الطلاب المصابون لهم عذرهم وكذلك الذين لديهم اشتباه إصابة بكورونا سيؤدون الامتحانات في توقيت آخر لأن الجامعة هدفها مراعاة سلامة الطلاب في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

وتم تأجيل امتحانات الترم الأول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حيث توقفت الدراسة في 30 ديسمبر الماضي بعد زيادة أعداد المصابين بالوباء العالمي مما دفع الدولة إلى تقديم إجازة منتصف العام لتسبق الامتحانات وبعد أن انخفضت أعداد المصابين بكورونا أعلنت الدولة المصرية استئناف الامتحانات لتبدأ في 27 فبراير الجاري على أن يبدأ الترم الثاني في 10 مارس المقبل.