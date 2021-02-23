الجامعات تنهي استعدادت امتحانات التيرم الأول قبل انطلاقها السبت المقبل

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي التي ستبدأ السبت المقبل، المؤجلة من الفترة الماضية لبعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2020-2021، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، وأكّد عدد من رؤساء الجامعات أنَّ الامتحانات في موعدها، وستكون على وفق ما تمّ دراسته خلال الفصل الدراسي الأول من مقررات، وأن تكون وفقاً لقدرات الطالب المتوسط.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنَّه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادت المتعلقة بامتحانات التيرم الأول للعام الجاميع الجاري من خلال التعيم والتطهير وجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ الجامعة وضعت خطة كبرى لتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى، من خلال فرق الكشف الفحص والتشخيص خلال استقبال وأداء الطلاب للامتحانات وكذلك التسكين بالمدن الجامعية.

الجامعات: الامتحانات ستكون وفقاً لقدرات الطالب المتوسط

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنَّه تمّ الانتهاء من جميع الاستعدادت المتعلقة بامتحانات التيرم الأول للعام الجامعي، من حيث التعقيم الدوري للمنشآت، والقاعات و المدرجات، فضلاً عن الاستعداد من خلال توزيع أماكن الطلاب باللجان وتحقيق التباعد الاجتماعي بين كل طالب وطالب باللجنة الواحدة، وترك مسافة لا تقل عن مترين، وكذلك تجهز عدد من الصناديق الزجاجية لأوراق الإجابات المتعلقة بالمواد الدراسية الممتحن بها وتركها ما لا يقل عن 72 ساعة بعد تجميعها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنَّه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل طالب، فضلاً عن تخصيص عدد من الفرق الطبية على مداخل جميع أبواب الجامعة، ولجان طبية بالامتحانات وتخصيص غرف عزل للطلاب داخل اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنَّ امتحانات التيرم الأول ستكون من المناهج والمقررات التي تمّ تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020-2021، لافتًا إلى أنَّه ستكون وفقاً لقدرات الطالب المتوسط.