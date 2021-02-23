في رده على ٥ أسئلة.. مفتش مباحث الهرم يكشف كيف قتل سفاح الجيزة ضحيته الثالثة

أدانت تحريات المباحث المتهم قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ«سفاح الجيزة»، بارتكابه جرائم قتل 4 أشخاص ودفن جثثهم داخل عقارات تابعة له كمحاولة منه لإخفاء آثار ما اقترفته يداه، وذلك خلال عامي 2015 و 2017.

وأدلى المقدم محمد الصغير، مفتش مباحث قسم الهرم، والمشرف على تحريات القضية بأقواله أمس كشاهد إثبات أمام هيئة المحكمة، وذلك خلال ثاني جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» والتي انعقدت داخل سجن أكتوبر المركزي في قضية قتل نادين السيد الجهادي، شقيقة إحدى زوجاته، ليصدر المستشارأحمد علي يونس قراره في نهاية الجلسة بعد الاطلاع على أحراز القضية والتي تضمنت مقطع فيديو مدته 36 دقيقة يظهر من خلاله المتهم أثناء اعترافه بجرائمه الثلاث تفصيليًا بالإضافة إلى قيامه بتمثيلها.

واستمعت المحكمة لأقوال «الصغير» حول ملابسات الواقعة وتوجهت له بعدة أسئلة أبرزها:

س: ما النتائج التي توصلت إليها تحريات المباحث؟

بعد تكليف النيابة العامة للمباحث بإجراء التحريات عن وقائع غياب واختفاء الضحايا، توصلنا إلى قيام المتهم بقتل زوجته فاطمة زكريا وصديقه رضا محمد عبد اللطيف وشقيقة خطيبته المجني عليها نادين السيد سيد علي الجهادي، وقتل سيدة أخرى بمحافظة الإسكندرية.

س: ماهي الدوافع التي جعلت المتهم يرتكب جريمة قتل نادين السيد؟

المتهم كان قد أدلى في اعترافاته أنه على علاقة بالمجني عليها شقيقة زوجته، وهو الأمر الذي أكدته التحريات.

س: أين رفات نادين و هل تم تسليمها لأهلها؟

تم تسليم رفات المجني عليها إلى مشرحة زينهم ولا نعلم هل قام ذووها باستلامها من عدمه.

س: ما أقوالك فيما تدعيه والدة المجني عليها كون ابنتها على قيد الحياة وكانت تتواصل معها عبر الهاتف؟

ماتدعيه والدة الضحية هو بدافع الأمومة وعدم تصديق وفاة ابنتها، حيث أثبت الطب الشرعي أن الرفات التي تم العثور عليها هي لنجلتها «نادين».

س: هل اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه؟

المتهم أقر أمام النيابة العامة بارتكابه التهم الموجهة إليه، وأرشد عن مكان دفن الرفات.