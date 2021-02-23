محافظ الشرقية: استمرار موجة الطقس السيئ لمدة 48 ساعة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة شهدت أمطارًا لمدة ساعة ونصف، مؤكدًا عدم تراكم المياه في المدن، على عكس القرى التي شهدت تراكمًا كبيرًا لمياه الأمطار، ومن ثم تعمل المحافظة على إزالتها، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها سريعا.

استمرار الطقس السيئ لمدة 48 ساعة بحسب بيان الأرصاد

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي الكبير محمد مصطفى شردي، أن المحافظة لم تشهد أمطارًا كثيرة، مشيرًا إلى أن الأرصاد أعلنت استمرار الأمطار لمدة 48 ساعة مقبلة، مع وجود طقس شديد البرودة.

تقلبات جوية مستمرة إلى نهاية الأسبوع

ويشهد الطقس تقلبات جوية خلال موجة الطقس السيئ، التي ستستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تسقط أمطار غزيرة ومتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، مع تحذيرات بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

وتسقط أمطار كثيفة في شبه جزيرة سيناء بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة هناك.

أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة اليوم

وشهدت أيضا محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أمطارًا كثيفة على مناطق متفرقة تنوعت بين المتوسطة والخفيفة، وتواجدت سيارات تابعة لشركة المياه والصرف الصحي من أجل رفع المياه للتهيئة لعودة المياه إلى طبيعتها سريعا لتسهيل حياة المواطنين.

الأرصاد تطالب المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار

وتطالب الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب سقوط الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.