النجم الساحلي يبلغ مجموعات الكونفيدرالية بثنائية في يونج بافالوز

نجح فريق النجم الساحلي التونسي، في الفوز على فريق يونج بافالوز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 المكرر.

وسجّل أهداف النجم الساحلي كل من ياسين الشيخاوي ومحمد الحاج حسن في الدقائق 79، 87.

وكان النجم الساحلى قد فاز بنتيجة (2-1)، على يونج بافالوز في مباراة الذهاب.

وبدأ النجم الساحلي المباراة بتشكيل مكون من: «أيمن المثلوثي، مرتضى بن وناس، وجدي كشريدة، غفران النوالي، صدام بن عزيزة، أيمن بن عمر، جاك مبي، فرج كوماني، ياسين الشيخاوي، فخري العوجي، سليمان كوليبالي».

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل المباراة مرتين بسبب تأخر وصول الفريق المنافس.

حيث تقرر تأجيل المباراة المتأخرة لحساب الجولة السادسة ذهاب بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي إلى يوم الأحد 28 فبراير 2021 في الدوري التونسي، وتقرر تأجيل مباراتي الجولة الأولى إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بين النجم الرياضي الساحلي، والنادي الرياضي البنزرتي والرياضي الصفاقسي، الاتحاد الرياضي المنستيري، إلى موعد لاحق.

وانضم النجم الساحلي للمجموعة الثالثة والتي تضم الصفاقسي التونسي، ساليتاس من بوركينا فاسو وجاراف السنغالي.

وجاءت مجموعات الكونفدرالية على النحو التالي: - المجموعة الأولى: إنيمبا النيجيري، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وأهلي بنغازي الليبي.

- المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، القطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

- المجموعة الثالثة: النجم الساحلي التونسي، الصفاقسي التونسي، ساليتاس من بوركينا فاسو وجاراف السنغالي.

- المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي، بيراميدز المصري، نكانا الزامبي والفائز من لقاء نامبوغو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

وكان فريق نهضة بركان نجح في تحقيق البطولة على حساب بيراميدز في نهائي كان مثيرا بين الفريقين أقيم بالمغرب وحكم المباراة أليوم نيانت.