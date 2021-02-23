أحد أقارب الضحايا: وفاة 9 في حادث قارب مريوط و5 مازالوا مفقودين

كشف «محمد العزومي»، أحد أقارب ضحايا المركب الذي تعرض للغرق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، عن أن عائلته تقيم في قرية «الهوارية» وفي المنطقة التابعة لمدينة برج العرب، منذ عقود طويلة، وينتمون إلى قبيلة «العزائم».

وأوضح أن غالبية أفراد العائلة يتجمعون كثيراً في مكان أمام جزيرة مريوط، ولكن هذه المرة تحركوا إلى مكان على الجزيرة، وأقاموا هناك، ولكن عند عودتهم، بسبب التقلبات الجوية، انقلب المركب الذي كان يقلهم وسط البحيرة.

البحث عن 5 مفقودين

وأضاف «العزومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أنه بمجرد علم الأمن في محافظة الإسكندرية بالأمر، تحركوا على الفور من خلال تعاون غطاسين الحماية المدنية والقبائل ومدير الأمن ومحافظ الإسكندرية وتم انتشال 15 شخص 6 منهم نجوا وظلوا على قيد الحياة في حين تم دفن 9 أشخاص ومازال البحث عن 5 أشخاص آخرين.

تحرك سريع من المحافظة

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثاني، يفيد بغرق مركب صيد على متنه 20 شخصاً، من بينهم أطفال من عائلة واحدة، من «نجع أبو مطريدة»، أثناء عودتهم من رحلة «زردة»، وعلى إثر ذلك تحركت قوات الإنقاذ النهري، وقوة من قسم الشرطة، كما انتقل محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات انتشال جثث الضحايا، والبحث عن المفقودين.