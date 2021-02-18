ضياء رشوان: سداد 5.5 مليون جنيه بأرض إسكندرية كانت مهددة بسحبها

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه جرى الاتفاق على شراء شقة للنقابة فى منطقة وسط البلد بشارع طلعت حرب بالإسكندرية، إلى أن الشقة مساحتها قرابة 300 متر، وعرض تقدير الثمن على لجنة مختصة ذات طابع رسمي حكومي، وقدرت ثمن هذه الشقة، بقرابة 3 ملايين و370 ألف جنيه.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، «وجدنا أن الشراء أفضل للنقابة، وكان هناك مشكلة فى تقسيط المبلغ، والتقيت رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة وتفاوضت معه، واتفقنا على صيغة معينة، لكي لا نحمل عبئا على النقابة، والسداد على 3 سنوات بدون فوائد، وسنسدد 40% بدون فوائد مقدما، وسيتم سداد الأقساط مقدما».

وأشار إلى أنه بالنسبة لأرض الإسكندرية كنا مهددين بسحبها والدين تجاوز الـ49 ملايين جنيه، «احنا كنا مهددين بقرار، مش احنا، ولكن أي نقابة مهنية موجودة هناك كانت مُهددة»، لافتا أن هذه الأرض ليست ملكية ولكن حق انتفاع لأنه لا يجوز تملك أي شخص أرض على البحر.

ولفت أنه تم الاكتشاف بأن النقابة دفعت منذ 40 عاما مليون و300 ألف جنيه فقط، متابعا: «القرار كان إذا مدفعناش ربع المبلغ المتبقي علينا اللي هو 22 مليون جنيه، مجلس الوزراء هياخد قرار بإلغاء التخصيص، والفلوس هندفعها بردو».

وأوضح أن محافظ الإسكندرية، قرر إجراء خصم بنسبة 50% لكل النقابات، بعدما التقى معه والسكرتير العام محمد شبانة ورئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية فكري عبدالسلام، واصفا اللقاء بالمثمر ليس فقط بمراجعة الفوائد والرسوم المقررة، وتم سداد 5.5 مليون جنيه خلال شهر.