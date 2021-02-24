تعمل إيه لو الشركة فرضت مديونية بعد تغيير العداد؟.. الكهرباء تجيب

عند الانتقال من سكن لآخر، يحرص المشتري الجديد على نقل جميع المرافق الأساسية لتكون باسمه، ويعد مرفق الكهرباء من أهم وأبرز المرافق التي يهتم بها الكثيرين، وعند نقل العداد باسك المشتري الجديد يتم تغيير العداد التقليدي لآخر جديد مسبق الدفع، وفي كثير من الأحيان يتعرض الساكن الجديد إلى موقف فرض شركة الكهرباء عليه مديونية بعد تغيير العداد، ما يجعلهم يلجأون للشركة لحل تلك المشكلة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات حل مشكلة فرض مديونية بعد تغيير عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

خطوات حل مشكلة فرض مديونية بعد تغيير عداد الكهرباء

- يقوم المواطن المتضرر من فرض مديونية بعد تغيير عداد الكهرباء الخاص به للشركة التابع لها.

- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها.

- وإذا تبين أنه تم تغيير العداد المركب بعداد مسبق الدفع مع احتساب فرق استهلاك على العداد الذي تم تغييره، يتم تقسيط المديونية على 24 شهر تخصم عند الشحن.

- ثم يتم بعد ذلك إعادة تشريح الاستهلاك على 12 شهر محاسبة وخصم ما تم سداده.

- وتأتي هذه الإستجابة السريعة من قبل الجهاز حرصاً وتقديراً لحق المواطن في المحاسبة الصحيحية على ما يتم تسجيله بالعداد.

منافذ التقدم بالشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- يمكن تقديم الشكوى من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5.

2- كما يمكن التقدم بالشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

3- كما يمكن تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3.