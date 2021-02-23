قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اتصال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري سامح شكري، هو أول اتصال من الإدارة الأمريكية الجديدة مع مصر، مبينة أن أول اتصال مع مسئول في منطقة الشرق الأوسط من جانب أمريكا، كان مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

الاتصال بين وزيري الخارجية تضمن التأكيد على الشراكة المستمرة بين مصر وأمريكا

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، أن وزارة الخارجية المصرية، لم تصدرا بيانا بما دار في الاتصال، لكن الأخبار توضح أن الاتصال تضمن الحديث حول أهمية الشراكة المستمرة بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

يجب على مصر أن تبدأ في شرح مواقفها للصحافة الأمريكية ومراكز الأبحاث المختلفة

وتابعت: «يجب على مصر أن تبدأ في شرح مواقفها وقد يكون هناك نقاط يحتاج الجانب الآخر سماعها ، فنحن محتاج فتح الأبواب وشرح مواقف مصر مع الصحافة الأمريكية ومراكز الأبحاث هناك وغيرها من الأماكن».

مصر دولة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية

وواصلت الإعلامية لميس الحديدي: «مصر دولة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، والسياسية الأمريكية سواء في عهد الديمقراطيين أو الجمهوريين تعرف أماكن التمركز في المنطقة، ومصر هامة بالنسبة لعلاقاتها في دول الشرق الأوسط والقضية الليبية وقضايا أخرى، كما أن أمريكا تعرف أن مصر جزء من علاقة استراتيجية في هذه المنطقة، لذا يجب على مصر أن تبادر في شرح مواقفها».