مرسيدس تطرح C-Class لأول مرة عالميا

أعلنت «مرسيدس بنز» عن الجيل السابع والجديد كليا من السيارة الأعلى مبيعا فى أسطولها «C_Class»، والتى تم بيع 10.5 مليون سيارة منذ إنتاجها عام 1982 وحتى الأن.

بعد 40 عاما و6 أجيال مختلفة، تواصل «مرسيدس الفئة C» تقدمها وتقدم الجيل السابع الجديد كليا بإلهام من أشقائها «S_Class» و «E_Class»، تم تقديم «C_Class» الجديدة كليا بمحركات هجينة، بمدى كهربائى 100 كم، وبقوة 48 فولت.

خارجيا، تم تحديث السيارة بإلهام من أشقائها، تشبه الواجهة الأمامية إلى حد كبير «مرسيدس E_Class» وكذلك من جانب السيارة، أما الفوانيس الأمامية و الخلفية، فهى نسخة من شقيقتها الأكبر والأفخم على الإطلاق «مرسيدس S_Class».

والتصميم الداخلى أيضا، هو نسخة طبق الأصل من شقيقتها الأكبر «مرسيدس S_Class» الجديدة كليا التى تم الإعلان عنها فى مصر رسميا منذ أسبوع تقريبا. بداية من عجلة القيادة الجديدة، والنظام المعلوماتى والترفيهى «MBUX» المتطور الأكثر ذكائا عن غيره.

تتوفر«مرسيدس C_Class» الجديدة كليا بالعديد من المحركات الديزل والبنزين وأهمهم بالطبع والذى سيتوفر فى مصر محركات البنزين.

تعمل نسخة C180 بمحرك سعة 1.5 لتر تربو هجين، يولد قوة 167 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، وهذا يعنى أنها أقوى بـ11 حصان و عزم 20 نيوتن متر.

ويتسارع الجيل الجديد من الثبات لسرعة 100كم\س فى زمن قدره 8.6 ثانية وتصل لسرعة قصوى تبلغ 231 كم\س، وتتوفر بنسخة الدفع الخلفى، وتتصل بناقل حركة من 9 سرعات.

أما نسخة C200 فهى تتوفر بمحرك سعة 1.5 لتر تربو هجين، يولد قوة 201 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 300 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم\س فى 7.1 ثانية.

وهذا يعنى أنها أقوى من الجيل السابق الذى يعمل بمحرك 2.0 لتر، بفارق قوة 3 حصان وعزم 20 نيوتن متر وأسرع من ناحية الوصول إلى سرعة 100كم بفارق 0.6 ثانية فقط.

أما النسخة الأقوى وهى C300، فتتوفر بمحرك سعة 2.0 لتر تربو هجين، يولد قوة 255 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، متصل بمولد "ISG" يولد قوة مؤقتة تبلغ 20 حصان وعزم 200 نيوتن متر.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم\س فى 6.1 ثانية، وتصل لسرعة قصوى محددة الكترونيا 209 كم\س، ومتصلة بناقل حركة من 9 سرعات.

أما عن الأسعار الرسمية، فلم تعلن مرسيدس أى معلومات حتى الأن، ومتوقع وصولها مصر فى النصف الثانى من العام.