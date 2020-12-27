سيارة كهربائية لشخصين.. تويوتا تعلن عن "Toyota C + pod"

في ظل التطور التكنولوجي المستمر داخل قطاع تصنيع السيارات، والإتجاه المتبع من قبل الشركات المصنعة نحو السيارات المصاحبة للبيئة، أعلنت مؤخر العلامة اليابانية "تويوتا" عن أنطلاق السيارة المدمجة الكهربائية " Toyota C + pod" والتي تم الإعلان عن النسخة الإختبارية منها لأول مرة خلال معرض طوكيو للسيارات في العام 2019 ،حيث قدمت الشركة استعراضًا لسيارة كهربائية صغيرة الحجم وأشارت إلى أنه من المقرر طرحها بنهاية العام الجاري 2020.

وتوفر السيارة إمكانية التنقل في حزمة بحجم نصف لتر الأمر الذي يجعلها مثالية للتطبيق وصديقة للبيئة، وتأتي بأبعاد تصل إلى "2490 ملم -98 بوصة- للطول، 1290 ملم -50.8 بوصة- للعرض، و 1550 ملم -61 بوصة- ارتفاع، و1،780 ملم طول قاعة العجلات"، تم صناعة الألواح الخارجية للسيارة الكهربائية من البلاستيك للمساعدة في تقليل الوزن بوزن يصل إلى 1521 رطلاً (690 كجم)، كما ذكر "motor 1".

ويتم تشغيل السيارة بواسطة محرك كهربائي يستمد الطاقة من بطارية ليثيوم أيون عند 9.06 كيلو واط في الساعة، وتعمل بمنظومة الدفع الخلفي للعجلات، ويمكن للسيارة الوصول إلى 93 ميلاً "150 كيلومترًا" في شحنة واحدة هي عملية تستغرق 5 ساعات أو 16 ساعة اعتمادًا على مصدر الشحن، ويأتي المحرك بقوة 12.3 حصانًا "9.2 كيلووات"، وعزم أقصى للدوران 41.3 رطل "56 نيوتن متر"، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 37 ميلاً في الساعة "60 كم/س".

ومن المنتظر طرح الدفعة الأولى من هذه السيارة لصالح الشركات والحكومات المحلية والمنظمات الأخرى داخل اليابان، على أن يتم بيعها للأفراد بدءًا من 2022، ويتم بيعها باليابان حاليًا بسعر 16 ألف دولار .

وتأتي السيارة بعدة مواصفات للامان وتجهيزات من بينها مصابيح أمامية وخلفية LED، مع مدخل الشحن الموجود بين المصابيح الأمامية ، الألواح الخارجية مصنوعة من البلاستيك للمساعدة في تقليل الوزن، توجد لوحة العدادات فوق صينية مركزية بيضاء، نظام السلامة قبل الاصطدام كمعيار لاكتشاف المركبات الأخرى، نظام سونار ذكي للتخليص مع فرامل دعم وقوف السيارات، ويصل عرض المقصورة الداخلية 1100 ملم.