الأمل يدب في محافظة المنيا بسبب «حياة كريمة»

عرضت فضائية extra news تقريرا مصورا حول مبادرة «حياة كريمة» في محافظة المنيا في قرية نزلة النخل الذي أوضح أهلها أنهم يحتاجون خدمات طبية ورعاية صحية وصرف صحي في ظل عدم وجود هذه الخدمات رغم مرور سنوات عديدة.

مطالب الأهالي في قرية نزلة النخل

وأضاف الأهالي في التقرير، أنهم يعانون أيضا من عدم رصف الطرق ووجود مواصلات داخلية في البلاد ويطالبون بإيجاد بريد وكوبري ومواصلات داخلية ومحطات صرف صحي وغاز طبيعي وإيجاد وحدة بطرية من أجل علاج حيواناتهم.

أهالي السنبلاوين يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسي

فيما تحدث أهالي قرية السنبلاوين بمحافظة المنيا عن رغبتهم في إيجاد محطات صرف صحي ويوجهون الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب مبادرة «حياة كريمة» التي يعتبرونها خير للبلد يقدمه الرئيس السيسي الذي شعر بما يعاني منه الشعب وعدم قدرتهم على تنفيذ هذه المشروعات بمفردهم.