«تنمية المشروعات»: «حياة كريمة» يصاحبها توفير فرص عمل لأبناء القرى

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن الهدف الأساسي من المبادرة القومية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تغيير وجه الحياة بالمجتمع الريفي كاملا، موضحا أن المرحلة الحالية من المبادرة تستهدف 50 مركز بـ 20 محافطة على مستوى الجمهورية، وتشمل 1500 قرية، موضحا أنه إلى جانب ذلك ستعمل الدولة على توفير فرص عمل أيضا لأهالي وأبناء تلك القرى.

وأضاف «عبدالملك»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع قناة extra news، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يولي اهتماما خاصا بالمبادرة، والقرى التي تستهدفها، لافتا إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة الوزرات والمؤسسات المعنية بالمبادرة.

وأوضح رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مسؤول بشكل أساسي عن محور التنمية الاقتصادية، وفرص العمل بهذه المبادرة، ملمحا أن المبادرة تستهدف أن نغير وجه الحياة، من حيث المرافق العامة والبنية التحتية.

ونبه أنه حين سيتحقق ذلك، يجب أن يتم توفير فرص عمل لائقة ومستدامه لأهالي وأبناء تلك القرى، ولهذا يتعاون الجهاز مع الكثير من الوزارات، بينها الزراعة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، من أجل إحداث طفرة سريعة جدا، على مستوى التشغيل بتلك القرى، إما من خلال إيجاد فرص عمل مؤقتة بالمشروعات التطويرية التي تشمل هذه القرى، أو توفير فرص عمل مستدامة، عبر اتاحة تمويل مشروعات جديدة بتلك القرى، سواء كانت تجارية أو خدمية أو صناعية.

وألمح أنه في سبيل تحقيق ذلك، كل وزارة معنية بالمبادرة، تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وتقدم حزم من الخدمات الكثيرة لإقامة المشروعات، التي ستوفر فرص عمل كبيرة على مستوى تلك القرى، ستساعد في تقليل نسب البطالة بالمجتمع الريفي كامل، مما سيكمل مفهوم توفير حياة كريمة لمواطنين الدولة بهذه القرى.