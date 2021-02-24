10 نصائح لقيادة السيارة بشكل آمن خلال الأمطار.. «افتح نوافذ السيارة»

موجة من الطقس السيئ ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، وشهدت سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة من البلاد تخللتها موجة من البرق والرعد على مناطق أخرى، بينما شهدت بعض المناطق تساقط الثلوج وكرات البرد، في الوقت الذي قد يضطر البعض للخروج بسيارته أو السفر لأسباب متنوعة مما يسبب خطورة على سلامته.

نقدم لكم تعليمات القيادة الآمنة في المطر كما ذكرها لـ «الوطن» الكابتن أحمد شوقي مدرب القيادة المعتمد من المرور كما يلي:

1- يجب القيادة بسرعة منخفضة ويجب أن تكون السرعة منضبطة تتناسب مع مستوى هطول الأمطار بسبب بلل الأرض وانخفاض احتكاكها بالإطارات وبطء استجابة الفرامل بسبب بلل الأرض بالماء.

2- ترك مسافة أمان أكثر لذلك يجب عليك زيادة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك ويجب أن تكون هذه المسافة زائدة عن الحد الطبيعي حتى تتفادى انخفاض أداء الفرامل.

3-قم بتشغيل كل أضواء السيارة حتى تصبح رؤية السيارات واضحة، حيث تكون رؤية السيارات أثناء الأمطار أمرا صعبا خاصة في ظروف الضباب الشديدة.

4-ينصح باستخدام أضواء السيارة بالكامل وعدم استخدام الأضواء المبهرة حيث إن استخدام الأضواء المبهرة يتسبب في انعكاسها مرة أخرى في عين السائق تصبح الرؤية أصعب.

5-استخدام آلة التنبيه من حين لآخر حيث يجب عليك ألا تتردد فى استخدامها بضغطة بسيطة لتنبيه باقي السائقين على الطريق.

6-ينصح بالقيادة فى الحارة المرورية الوسطى حيث يمكن أن يكون إحدى السيارات الأخرى قد تعطلت ووقفت فى جانب الطريق لذلك قم بالقيادة فى الحارة الوسطى قدر الإمكان.

7-فتح نوافذ السيارة تساعد في منع تكون الضباب داخل السيارة.

8-استخدام مساحات الزجاج بشكل دورى لإزاحة الماء عن مدى رؤيتك واطمئن على وجود مياه بقربة المساحة.

9-لا تدخل فى تجمعات المياه أبدًا ويجب عليك ألا تغامر بالدخول فى تجمعات المياه العميقة لأن الدخول فى تلك المياه قد يكون مدمرا لمحرك السيارة أو وحدة التحكم.

10-ابتعد عن كل شيء قد يلهيك أو يشتت انتباهك كالهاتف أو تصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة ووضع كلتا يديك على المقود.