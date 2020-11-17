نصائح للتغلب على أهم مشكلتين في قيادة السيارة خلال فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء واقتراب حدوث تغيرات مناخية كبيرة، يعاني قائدو السيارات من مشكلات عدة خلال فصل الشتاء، خاصة تلك التي تحدث أثناء هطول الأمطار في الشوارع، أو نتيجة وصول البرودة لمستوى مرتفع، ما قد يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

وخلال السطور التالية تعرض "الوطن" بعض النصائح لأهم مشكلتين تواجهان قائدي السيارات في فصل الشتاء، وكيفية التعامل معهما بطرق آمنة، حتى لا يواجهوا أعطالًا كبيرة في السيارة تتسبب في تكاليف كبيرة عند الصيانة.

1- نصائح لقيادة آمنة خلال موجة الأمطار

- ترك مسافة كافية بين السيارات وبعضها لا تقل عن 3 أمتار.

- تشغيل الضوء العالي خاصة في أوقات الشبورة.

- التأكد من عمل الإضاءة الخلفية للسيارة تجنبًا لوقوع الحوادث.

- ترك مسافة كافية بين السيارات وبعضها لا تقل عن 3 أمتار.

- التأكد من عمل المساحات بشكل جيد وملء القربة الخاصة بها، للحفاظ على نظافة الزجاج لضمان رؤية واضحة.

- مراعاة ضغط الهواء في الإطارات.

2- نصائح عند غرق السيارة في مياه الأمطار.

- يجب تحرير محضر بحالة السيارة وإبلاغ شركة التأمين إن كانت السيارة مؤمنا عليها.

- عدم تشغل أي شيء يتعلق بالكهرباء داخل السيارة حتى لا يتعرض صاحب السيارة إلى الإصابة بالصعق الكهربائي.

- البدء فورًا في تجفيف المقصورة الداخلية للسيارة، لأن عدم تجفيف المقصورة بشكل جيد يؤدي إلى وصول المياه لأجزاء في السيارة تصيبها بتآكل في بعض أجزائها.

- عدم تشغيل المحرك بعد انتشال السيارة من المياه، لأنها تكون قد وصلت إلى غرفة الاحتراق، ومن ثم يجب تجفيفها جيدًا قبل تشغيل المحرك.

- فحص علبة الفيوزات جيداً قبل بدء التشغيل.

- فحص مستوي زيت الموتور، وفي حالة وصول المياه إليه يجب تغييره مع تغيير فلتر الزيت.

- يجب تغيير فلتر الهواء لأنه يكون مشبعًا بمياه الأمطار.